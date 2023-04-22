Субота Світлого тижня 2023: що не можна робити цього дня, щоб не притягнути нещастя

У Світлу суботу у храмах роздають спеціальний хліб – артос

Цієї суботи, 22 квітня, у православному світі завершується так звана Світла седмиця — тиждень після Воскресіння Христового (Великодня).

У Світлу суботу у храмах вірянам роздають спеціальний хліб – артос, який цілий тиждень стояв біля ікони Ісуса Христа. Вважається, що якщо дати шматочок ласощів хворій людині, вона швидше видужає. Також у церквах зачиняються "царські врата", це означає, що пасхальний тиждень добіг кінця.

У народі 22 квітня молодь та діти веселилися та катали яйця з гірки: у цій грі намагалися збити якнайбільше інших яєць. Вважалося, що хто перший докотить яйце з пагорба, та й ще не розіб’є його, той переміг.

У Світлу суботу у храмах вірянам роздають спеціальний хліб – артос

Що не можна робити 22 квітня у Світлу суботу

Займатися тяжкою фізичною працею – притягнете нещастя.

Лаятися, з’ясовувати стосунки, починати сварки — будуть неприємності та сварки в сім’ї.

Вдаватися до сумних думок і песимістичного настрою.

Позичати гроші.

Сумувати за померлими та проводити панахиди.

Проводити обряд вінчання, але дозволяється хрестити дітей.

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