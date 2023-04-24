Девять растений, которые "захватят" ваш участок: лучше отказаться от этих "разрушителей"

Некоторые растения вытесняют другие культуры, поэтому с ними нужно быть острожное

Существует много инвазивных растений, от выращивания которых дачникам лучше отказаться. Эти культуры способны "захватить" территории, вытеснив остальную растительность. Более того, их вездесущие корни и ветви даже могут разрушить фундамент дома.

Помните о девяти растениях-разрушителях, которые нежелательны на вашем участке. Подробнее пишет Express.

Какие растения нельзя сажать на участке

Бамбук. Это крепкое растение сложно выкорчевать. Рост бамбука, кажется, не прекращается вовсе.

Это крепкое растение сложно выкорчевать. Рост бамбука, кажется, не прекращается вовсе. Кудзу (Пуэрария дольчатая). Мощная многолетняя лиана, которая вытесняет местные растения и способна сломать зрелые ветви деревьев своим весом.

Мощная многолетняя лиана, которая вытесняет местные растения и способна сломать зрелые ветви деревьев своим весом. Мята. Если этому растению понравится ваш двор, то проблем не оберетесь. Лучше выращивайте зелень подальше от огорода, в отдельной емкости.

Если этому растению понравится ваш двор, то проблем не оберетесь. Лучше выращивайте зелень подальше от огорода, в отдельной емкости. Глициния китайская. Красивое растение, но может "убивать" другую растительность на участке, в том числе окрепшие деревья.

Мелкочешуйник японский. Растение укореняется так, что избавиться от него помогут только химикаты.

Растение укореняется так, что избавиться от него помогут только химикаты. Молочай острый. Растет высоким и не дает развиваться другим растениям в саду.

Растет высоким и не дает развиваться другим растениям в саду. Плакун-трава. Все питательные вещества забирает на себя, из-за чего другая зелень на участке попросту не может развиваться.

Все питательные вещества забирает на себя, из-за чего другая зелень на участке попросту не может развиваться. Кампсис укореняющийся (в народе часто называют "текома"). Симпатичная лиана может обвить весь дом, а корни прорваться под фундамент.

(в народе часто называют "текома"). Симпатичная лиана может обвить весь дом, а корни прорваться под фундамент. Волчьи ягоды. Вечнозеленый кустарник вырастает очень высоким и убивает источники питания для флоры и фауны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы подойдут для посева весной. Садоводы назвали наиболее неприхотливые варианты.