Девять растений, которые "захватят" ваш участок: лучше отказаться от этих "разрушителей"
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Некоторые растения вытесняют другие культуры, поэтому с ними нужно быть острожное
Существует много инвазивных растений, от выращивания которых дачникам лучше отказаться. Эти культуры способны "захватить" территории, вытеснив остальную растительность. Более того, их вездесущие корни и ветви даже могут разрушить фундамент дома.
Помните о девяти растениях-разрушителях, которые нежелательны на вашем участке. Подробнее пишет Express.
Какие растения нельзя сажать на участке
- Бамбук. Это крепкое растение сложно выкорчевать. Рост бамбука, кажется, не прекращается вовсе.
- Кудзу (Пуэрария дольчатая). Мощная многолетняя лиана, которая вытесняет местные растения и способна сломать зрелые ветви деревьев своим весом.
- Мята. Если этому растению понравится ваш двор, то проблем не оберетесь. Лучше выращивайте зелень подальше от огорода, в отдельной емкости.
- Глициния китайская. Красивое растение, но может "убивать" другую растительность на участке, в том числе окрепшие деревья.
- Мелкочешуйник японский. Растение укореняется так, что избавиться от него помогут только химикаты.
- Молочай острый. Растет высоким и не дает развиваться другим растениям в саду.
- Плакун-трава. Все питательные вещества забирает на себя, из-за чего другая зелень на участке попросту не может развиваться.
- Кампсис укореняющийся (в народе часто называют "текома"). Симпатичная лиана может обвить весь дом, а корни прорваться под фундамент.
- Волчьи ягоды. Вечнозеленый кустарник вырастает очень высоким и убивает источники питания для флоры и фауны.
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