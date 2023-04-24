Дев’ять рослин, які "захоплять" вашу ділянку: краще відмовитися від цих "руйнівників"

Деякі рослини витісняють інші культури, тому з ними потрібно бути обережним

Існує багато інвазивних рослин, від вирощування яких дачникам краще відмовитись. Ці культури здатні "захопити" території, витіснивши решту рослинності. Більше того, їхні всюдисущі коріння та гілки навіть можуть зруйнувати фундамент будинку.

Пам’ятайте про дев’ять рослин-руйнівників, які небажані на вашій ділянці. Детальніше пише Express.

Які рослини не можна садити на ділянці

Бамбук. Цю міцну рослину складно викорчувати. Ріст бамбука, здається, зовсім не припиняється.

Цю міцну рослину складно викорчувати. Ріст бамбука, здається, зовсім не припиняється. Кудзу (Пуерарія дольчаста). Потужна багаторічна ліана, яка витісняє місцеві рослини й здатна зламати зрілі гілки дерев своєю вагою.

Потужна багаторічна ліана, яка витісняє місцеві рослини й здатна зламати зрілі гілки дерев своєю вагою. М’ята. Якщо цій рослині сподобається ваше подвір’я, то проблем не оберетеся. Краще вирощуйте зелень подалі від городу в окремій ємності.

Якщо цій рослині сподобається ваше подвір’я, то проблем не оберетеся. Краще вирощуйте зелень подалі від городу в окремій ємності. Гліцинія китайська. Гарна рослина, але може "вбивати" іншу рослинність на ділянці, у тому числі зміцнілі дерева.

Дрібнолуска японська. Рослина укорінюється так, що позбутися її допоможуть тільки хімікати.

Рослина укорінюється так, що позбутися її допоможуть тільки хімікати. Молочай гострий. Росте високим і не дає розвиватися іншим рослинам у саду.

Росте високим і не дає розвиватися іншим рослинам у саду. Плакун-трава. Всі поживні речовини забирає на себе, через що інша зелень на ділянці просто не може розвиватися.

Всі поживні речовини забирає на себе, через що інша зелень на ділянці просто не може розвиватися. Кампсис укорінений (у народі часто називають "текома"). Симпатична ліана може обвити весь будинок, а коріння прорватися під фундамент.

(у народі часто називають "текома"). Симпатична ліана може обвити весь будинок, а коріння прорватися під фундамент. Вовчі ягоди. Вічнозелений чагарник виростає дуже високим і вбиває джерела живлення для флори та фауни.

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти підійдуть для посіву навесні. Садівники назвали найбільш невибагливі варіанти.