Не просто вода: як поливати орхідеї та інші кімнатні рослини, щоб вони пишно квітнули

Звучить несподівано, але поливати кімнатні квіти найкраще… льодом

Виростити красиві та здорові кімнатні рослини неможливо без правильного поливу. Надмірна кількість рідини може занапастити улюблені орхідеї та інші квіти в будинку. Однак досвідчені квітникарі дають пораду, яка допоможе гарантовано не перепоїти домашню рослинність.

Замість того, щоб заливати орхідеї та інші кімнатні квіти водою, використовуйте лід. Так рослини будуть пишно квітнути, пише Express.

Як зрозуміти, що ви перестаралися з поливом кімнатних рослин? В’янення і пожовтіння – головні тривожні дзвіночки. Проте заміна води на лід вирішить проблему. Так ви точно не заллєте рослини, завдяки помірному поливу вони радуватимуть вас здоровими квітками.

Як поливати квіти в будинку льодом? Просто помістіть кубик льоду в горщик із рослиною. Лід поступово танутиме, рівномірно живлячи і зволожуючи рослинність. Рекомендується класти по три кубики льоду в ємність з орхідеями щотижня.

Догляд за орхідеями

Більше того, зміна температури льоду активно сприяє цвітінню, особливо таких рослин, як орхідеї. Орхідеям потрібна зміна температури між ніччю і днем, щоб вони правильно цвіли, лід – простий спосіб забезпечити цей ефект.

До речі, заміна льоду на воду вирішить ще одну проблему. Іноді ми ллємо в горщики занадто багато рідини, у результаті на підвіконні, столі або на підлозі можуть утворюватися калюжі. У випадку із запропонованою рекомендацією вода не буде накопичуватися на дні ємності, ґрунт вбере воду поступово і не "пустить" назовні.

Раніше "Телеграф" розповідав, який натуральний продукт використовують досвідчені квіткарі у догляді за орхідеями. Проста порада вирішить проблему із поширеною хворобою у цих квітів.