Пару крапель цього засобу — й орхідеї ніколи не хворітимуть: потрібен лише один натуральний продукт

Коріння квітки часто схильні до грибка, але цю неприємність просто усунути

Орхідея – гарна домашня квітка, яка вимагає особливого догляду та періодичного підживлення. Часто рослина може страждати від хвороби, одна з них проявляється у вигляді білої плісняви на корінні. Але один натуральний продукт позбавить вас цієї проблеми.

У догляді за орхідеєю використовуйте олію чайного дерева, вона і запобіжить грибку, і видалить його. Про це пише Express.

Як пояснив експерт з орхідей Кріст Фрісс, грибок може утворитися на коренях або пелюстках орхідей. Білу плісняву важливо якнайшвидше видалити, інакше рослина може загинути.

Відмінний спосіб вилікувати орхідею від грибка — використовувати олію чайного дерева. Натуральний засіб має антибактеріальні властивості, що і забезпечує чудовий ефект у боротьбі з пліснявою на рослинах.

Експерт рекомендує обробляти орхідею олією чайного дерева, якщо йдеться про легку кореневу інфекцію. Для цього вам потрібно витягти квітку з горщика та очистити коріння від ґрунту. Заражені стебла відріжте, після чого помістіть орхідею у воду (в ідеалі дистильовану) до рівня коренів. Додайте в ємність чотири-п’ять крапель олії чайного дерева. Залишіть орхідею в такому вигляді на годину-пару. Після цього можете пересадити рослину в новий ґрунт. Також експерт порадив продовжити обробку квітки, доки біла пліснява не зникне остаточно. Однієї-дві краплі олії на день буде достатньо.

Крім того, ефірну олію використовують у догляді за орхідеями раз на тиждень. Обробка олією чайного дерева запобігатиме розвитку грибка, а запах рідини відлякає будь-яких шкідників (борошняних червців, наприклад).

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