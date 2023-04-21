Пару капель этого средства – и орхидеи никогда не будут болеть: нужен всего один натуральный продукт

Корни цветка часто подвержены грибку, но эту неприятность просто устранить

Орхидея – красивый домашний цветок, который требует особого ухода и периодической подкормки. Часто растение может страдать от болезни, одна из них проявляется в виде белой плесени на корнях. Но один натуральный продукт избавит вас от этой проблемы.

В уходе за орхидей используйте масло чайного дерева, она и предотвратит, и удалит грибок. Об этом пишет Express.

Как пояснил эксперт по орхидеям Крист Фрисс, грибок может образоваться на корнях или лепестках орхидей. Белую плесень важно как можно быстрее удалить, иначе растение может погибнуть.

Отличный способ вылечить орхидею от грибка — использовать масло чайного дерева. Натуральное средство обладает антибактериальными свойствами, что и обеспечивает чудесный эффект в борьбе с плесенью на растениях.

Эксперт рекомендует обрабатывать орхидею маслом чайного дерева, если идет речь о легкой корневой инфекции. Для этого вам нужно извлечь цветок из горшка и очистить корни от почвы. Зараженные стебли отрежьте, после чего поместите орхидею в воду (в идеале дистиллированную) до уровня корней. Добавьте в емкость четыре-пять капель масла чайного дерева. Оставьте орхидею в таком виде на час-пару. После этого можете пересадить растение в новую почву. Также эксперт посоветовал продолжить обработку цветка, пока белая плесень не исчезнет окончательно. Одной-две капли масла в день будет достаточно.

Кроме того, эфирное масло используют в уходе за орхидеями раз в неделю. Обработка маслом чайного дерева предотвратит развитие грибка, а запах жидкости отпугнет любых вредителей (мучнистых червецов, к примеру).

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