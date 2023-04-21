Чем опрыскать розы, чтобы они не болели и пышно цвели: понадобятся два аптечных средства

Чаще всего розы страдают от черной пятнистости, но это можно предотвратить

Розы – любимый цветок многих дачников. Это растение служит украшением любого сада и двора. Чтобы цветы радовали пышностью и были здоровыми, важно правильно удобрять их.

В качестве подкормки для роз подойдет самодельный раствор из двух аптечных продуктов. Об этом пишет издание "Вона".

Частый недуг у роз – марсонин, более известная как черная пятнистость. Грибок может возникнуть по разным причинам, включая недостаток питания или неблагоприятные погодные условия. "Вылечить" растение в таком случае непросто, поэтому лучше уделить время профилактике.

Благодаря самодельному удобрению розы не будут болеть. Кроме того, подкормка способствует пышному цветению. Проводить опрыскивание можно как в целях предотвращения черной пятнистости, так и непосредственно для устранения болезни.

Чем удобрять розы

Как изготовить подкормку для роз своими руками? Вам понадобятся 2% раствор салициловой кислоты и аммиак. В соединении эти два аптечных средства укрепят иммунитет цветов. Необходимо растворить в 0,5 л теплой воды 100 мл салициловой кислоты и 40-50 мл аммиака. Затем вылейте раствор в ведро воды: удобрение готов.

Как опрыскивать розы самодельным удобрением? Наносите жидкость равномерно, не пропускайте ни один листочек. Регулярность обработки: еженедельно.

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