Чим обприскати троянди, щоб вони не хворіли і пишно квітнули: знадобляться два аптечні засоби

Найчастіше троянди страждають від чорної плямистості, але цьому можна запобігти

Троянди — улюблена квітка багатьох дачників. Ця рослина служить окрасою будь-якого саду та двору. Щоб квіти радували пишнотою і були здоровими, важливо правильно їх удобрювати.

Як підживлення для троянд підійде саморобний розчин із двох аптечних продуктів. Про це пише видання "Вона".

Часта недуга у троянд — марсонін, більш відома як чорна плямистість. Грибок може виникнути з різних причин, включаючи нестачу харчування або несприятливі погодні умови. "Вилікувати" рослину в такому разі непросто, тому краще приділити час профілактиці.

Завдяки саморобному добриву троянди не хворітимуть. Крім того, підживлення сприяє пишному цвітінню. Проводити обприскування можна як з метою запобігання чорній плямистості, так і безпосередньо для усунення хвороби.

Чим удобрювати троянди

Як виготовити підживлення для троянд своїми руками? Вам знадобляться 2% розчин саліцилової кислоти й аміак. У поєднанні ці два аптечні засоби зміцнять імунітет квітів. Необхідно розчинити в 0,5 л теплої води 100 мл саліцилової кислоти та 40-50 мл аміаку. Потім вилийте розчин у відро води: добриво готове.

Як обприскувати троянди саморобним добривом? Наносьте рідину рівномірно, не пропускайте жодного листочка. Регулярність обробки: щотижня.

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