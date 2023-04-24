Не просто вода: как поливать орхидеи и другие комнатные растения, чтобы они пышно цвели

Звучит неожиданно, но поливать комнатные цветы лучше всего… льдом

Вырастить красивые и здоровые комнатные растения невозможно без правильного полива. Чрезмерное количество жидкости может погубить любимые орхидеи и другие цветы в доме. Однако опытные цветоводы дают совет, который поможет гарантированно не перепоить домашнюю растительность.

Вместо того, чтобы заливать орхидеи и другие комнатные цветы водой, используйте лед. Так растения будут пышно цвести, пишет Express.

Как понять, что вы переусердствовали с поливом комнатных растений? Увядание и пожелтение – главные тревожные звоночки. Однако замена воды на лед решит проблему. Так вы точно не зальете растения, благодаря умеренному поливу они будут радовать вас здоровыми цветками.

Как поливать цветы в доме льдом? Просто поместите кубик льда в горшок с растением. Лед будет постепенно таять, равномерно питая и увлажняя растительность. Рекомендуется класть по три кубики льда в емкость с орхидеями каждую неделю.

Уход за орхидеями

Более того, изменение температуры льда активно способствует цветению, особенно таких растений, как орхидеи. Орхидеям нужна смена температуры между ночью и днем, чтобы они правильно цвели, лед – простой способ обеспечить этот эффект.

К слову, замена льда на воду решит еще одну проблему. Иногда мы льем в горшки слишком много жидкости, в итоге на подоконнике, столе или на полу могут образовываться лужи. В случае с предложенной рекомендацией вода не станет скапливаться на дне емкости, почва впитает воду постепенно и не "пустит" наружу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой натуральный продукт используют опытные цветоводы в уходе за орхидеями. Простой совет решит проблему с распространенной болезнью у этих цветов.