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Таропрогноз на 30 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на тридцатый день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на тридцатый день апреля. Фото telegraf.com.ua

Не стоит быть излишне доверчивыми в последний день недели

В воскресенье, 30 апреля, некоторым стоит ждать хороших новостей и процветания, в то время как других наоборот подстерегают неприятности и предательство.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз жезлов, Туз пентаклей, Семерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что 30 апреля возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Семерка мечей

Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте в воскресенье наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака в мае может круто повезти в любви по картам Таро.

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