Таропрогноз на 30 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Не варто бути надмірно довірливими в останній день тижня

У неділю, 30 квітня, деяким варто чекати хороших новин та процвітання, тоді як інших навпаки підстерігають неприємності та зрада.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали в розкладі на тридцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз жезлів, Туз пентаклів, Сімка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що 30 квітня можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Сімка мечів

Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не виявляйте в неділю наївності та зайвої довіри, і краще відкладіть ухвалення важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку в травні може круто повезти в коханні за картами Таро.