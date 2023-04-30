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Таропрогноз на 1 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на первый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на первый день мая. Фото telegraf.com.ua

Первый день месяца обещает быть тяжелым

Понедельник, 1 мая, многим может принести самые разные неприятные сюрпризы, однако, со всем можно легко справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Девятка кубков, перевернутый Рыцарь жезлов, перевернутая Девятка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.

Перевернутый Рыцарь жезлов

1 мая Вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке, — будьте осторожны, поскольку необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Перевернутая Девятка жезлов

В понедельник в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро в мае 2023 года.

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