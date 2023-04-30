Таропрогноз на 1 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Перший день місяця обіцяє бути важким

Понеділок, 1 травня, багатьом може принести різні неприємні сюрпризи, однак, з усім можна легко впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на перший день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Дев’ятка кубків, перевернутий Лицар жезлів, перевернута Дев’ятка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень.

Перевернутий Лицар жезлів

1 травня Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.

Перевернута Дев’ятка жезлів

У понеділок у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро в травні 2023 року.