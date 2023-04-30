Таропрогноз на 1 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок
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Перший день місяця обіцяє бути важким
Понеділок, 1 травня, багатьом може принести різні неприємні сюрпризи, однак, з усім можна легко впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.
А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на перший день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Дев’ятка кубків
У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень.
Перевернутий Лицар жезлів
1 травня Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.
Перевернута Дев’ятка жезлів
У понеділок у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро в травні 2023 року.