Таропрогноз на 2 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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Многие могут угодить в конфликты
Вторник, 2 мая, обещает быть не самым благоприятным днем, принести конфликты и неожиданные повороты.
Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Рыцарь мечей
Рыцарь мечей предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах во вторник.
Перевернутый Туз кубков
В этом положении карта советует задуматься, — возможно, Вы отвергаете какие-то возможности, не можете отдаться чувствам или чрезмерно эгоистичны, что в итоге может привезти Вас к разочарованию или пустоте душевной. Может, стоит быть более открытым и милосердным?
Перевернутая Сила
В этом положении карта говорит, что 2 мая Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в мае 2023 года по картам Таро.