Рус

Таропрогноз на 2 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Прогноз Таро, на що Вам чекати на другий день травня
Прогноз Таро, на що Вам чекати на другий день травня. Фото telegraf.com.ua

Багато хто може потрапити в конфлікти

Вівторок, 2 травня, обіцяє бути не найсприятливішим днем, принести конфлікти та несподівані повороти.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на другий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Лицар мечів, перевернутий Туз кубків, перевернута Сила

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Лицар мечів

Лицар мечів передбачає раптові, несподівані події і можливо навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах у вівторок.

Перевернутий Туз кубків

У цьому положенні карта радить задуматися, — можливо, Ви відкидаєте якісь можливості, не можете віддатися почуттям або надмірно егоїстичні, що в результаті може привезти Вас до розчарування або душевної порожнечі. Може, варто бути більш відкритим та милосердним?

Перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що 2 травня Ви можете бути і з собою не в ладі, і з іншими раді вчинити конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у травні 2023 року за картами Таро.

Теги:
#Прогноз Таро