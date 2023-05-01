Таропрогноз на 2 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Багато хто може потрапити в конфлікти

Вівторок, 2 травня, обіцяє бути не найсприятливішим днем, принести конфлікти та несподівані повороти.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на другий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Лицар мечів, перевернутий Туз кубків, перевернута Сила

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Лицар мечів

Лицар мечів передбачає раптові, несподівані події і можливо навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах у вівторок.

Перевернутий Туз кубків

У цьому положенні карта радить задуматися, — можливо, Ви відкидаєте якісь можливості, не можете віддатися почуттям або надмірно егоїстичні, що в результаті може привезти Вас до розчарування або душевної порожнечі. Може, варто бути більш відкритим та милосердним?

Перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що 2 травня Ви можете бути і з собою не в ладі, і з іншими раді вчинити конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

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