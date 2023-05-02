Таропрогноз на 3 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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Некоторым стоит отдохнуть
В среду, 3 мая, некоторым стоит задуматься над своим образом жизни, в то время как другие наконец приблизятся к выходу из кризиса.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Восьмерка жезлов
В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.
Перевернутая Семерка мечей
В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.
Перевернутый Туз кубков
В этом положении карта советует задуматься, — возможно, Вы отвергаете какие-то возможности, не можете отдаться чувствам или чрезмерно эгоистичны, что в итоге может привезти Вас к разочарованию или пустоте душевной. Может, стоит быть более открытым и милосердным?
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака может очень повезти в любви в мае 2023 года по картам Таро.