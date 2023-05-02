Таропрогноз на 3 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Деяким варто відпочити

У середу, 3 травня, деяким варто замислитись над своїм способом життя, тоді як інші нарешті наблизяться до виходу з кризи.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на третій день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Вісімка жезлів, перевернута Сімка мечів, перевернутий Туз кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, — варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація почне вирішуватися. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця може змінитися. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Перевернутий Туз кубків

У цьому положенні карта радить задуматися, можливо, Ви відкидаєте якісь можливості, не можете віддатися почуттям або надмірно егоїстичні, що в результаті може привезти Вас до розчарування або душевної порожнечі. Може, варто бути більш відкритим та милосердним?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку може дуже пощастити у коханні у травні 2023 року за картами Таро.