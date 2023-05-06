Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Стрельцов ждет свет в конце тоннеля, а Ракам придется затянуть пояса
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Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели
Вторая неделя мая в 2023 году многим принесет трудности, испытания и материальные невзгоды, но некоторые смогут извлечь из этого урок, а то и вовсе обернуть ситуацию в свою пользу.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.
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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:
Овен — перевернутая Двойка пентаклей
В этом положении карта может предупреждать о финансовых невзгодах и что придется отдавать долги, хотя это будет обременительно. Важные переговоры и финансовые дела пока лучше отложить.
Телец — Тройка жезлов
Эта карта называется Владыкой утвержденной силы, и она обещает стабильность и процветание. Во вторую неделю мая Ваши финансовые дела могут улучшиться, также это время будет благоприятным для решения материальных вопросов, в частности, касательно строительства и покупки недвижимости.
Близнецы — Туз мечей
В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.
Рак — Повешенный
Во вторую неделю мая Вас может ждать потеря жилья и работы, может возникнуть необходимость управляться со счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.
Лев — перевернутый Король кубков
В перевернутом виде карта предупреждает, — в течение недели возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.
Дева — Королева кубков
На следующей неделе Вы будете чувствовать себя спокойно и беспечно в финансовых вопросах, а к их решению подходить скорее интуитивно, нежели рационально. Не пренебрегайте помощью близких в вопросах денег.
Весы — перевернутая Пятерка мечей
Вас на неделе может подстерегать внезапная потеря, — кошелька, работы, или просто необоснованные финансовые растраты. Возьмите себя в руки и не мешайте личную и рабочую жизнь.
Скорпион — перевернутая Императрица
В этом положении карта говорит, что на следующей неделе у Вас могут быть финансовые трудности, но при этом также не будет сил решать проблемы и строить планы.
Стрелец — Десятка мечей
Эта карта предсказывает разорение, депрессию, крушение планов, проблемы с деньгами, проигранные судебные процессы. Но не спешите огорчаться, поскольку также она обещает скорый конец черной полосы. Ведь самая темная ночь перед рассветом, помните?
Козерог — Умеренность
Во вторую неделю мая Вы найдете баланс между тратами и заработком. Несметных богатств и внезапных доходов не предвидится, но Вы будете разумно распоряжаться имеющимися финансами. Если у Вас были какие-то конфликты или проблемы на работе, скорее всего ситуация разрешится.
Водолей — перевернутая Семерка жезлов
В этом положении карта говорит, что Вы не сможете правильно организовать свою работу и отстоять точку зрения, что может принести проблемы и неудачи. Сделайте выводы из этой ситуации.
Рыбы — Король пентаклей
На неделе Вас может очень заботить финансовое состояние, но карта предупреждает, — лучше не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, удача будет не на Вашей стороне.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.