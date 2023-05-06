Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Стрільців чекає світло наприкінці тунелю, а Ракам доведеться затягнути пояси

Розповідаємо, чого чекати всім знакам протягом тижня

Другий тиждень травня 2023 року багатьом принесе труднощі, випробування та матеріальні негаразди, але деякі зможуть отримати з цього урок, а то й зовсім обернути ситуацію на свою користь.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

Читайте також: Загальний розклад Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 8 по 14 травня

А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Двійка пентаклів

У цьому положенні картка може попереджати про фінансові негаразди і що доведеться віддавати борги, хоча це буде обтяжливо. Важливі переговори та фінансові справи поки що краще відкласти.

Тілець — Трійка жезлів

Ця карта називається Владикою затвердженої сили, і вона обіцяє стабільність та процвітання. У другий тиждень травня Ваші фінансові справи можуть покращитися, також цей час буде сприятливим для вирішення матеріальних питань, зокрема щодо будівництва та купівлі нерухомості.

Близнюки — Туз мечів

У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня також можливе прийняття важливих рішень.

Рак — Повішений

У другий тиждень травня на Вас може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність розбиратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Лев — перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді картка попереджає — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Діва — Королева кубків

Наступного тижня Ви почуватиметеся спокійно та безтурботно у фінансових питаннях, а до їх вирішення підходитеме швидше інтуїтивно, ніж раціонально. Не нехтуйте допомогою близьких у питаннях грошей.

Терези — перевернута П’ятірка мечів

Вас на тижні може чекати раптова втрата — гаманця, роботи, або просто необґрунтовані фінансові витрати. Візьміть себе до рук і не змішуйте особисте та робоче життя.

Скорпіон — перевернута Імператриця

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня у Вас можуть бути фінансові труднощі, але при цьому також не буде сил вирішувати проблеми та будувати плани.

Стрілець — Десятка мечів

Ця карта передбачає розорення, депресію, крах планів, проблеми з грошима, програні судові процеси. Але не поспішайте засмучуватися, оскільки також вона обіцяє швидкий кінець чорної смуги. Адже найтемніша ніч перед світанком, пам’ятаєте?

Козоріг — Помірність

У другий тиждень травня Ви знайдете баланс між витратами та заробітком. Незліченних багатств і раптових доходів не передбачається, але Ви розумно розпоряджатиметеся наявними фінансами. Якщо у Вас були якісь конфлікти чи проблеми на роботі, швидше за все ситуація вирішиться.

Водолій — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта каже, що Ви не зможете правильно організувати свою роботу та відстояти точку зору, що може принести проблеми та невдачі. Зробіть висновки із цієї ситуації.

Риби — Король пентаклів

На тижні Вас може дуже турбувати фінансовий стан, але картка попереджає, — краще не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів, удача буде не на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.