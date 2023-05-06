Таропрогноз на 7 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Последний день недели будет непростым

Воскресенье, 7 мая, многим принесет назревшие перемены и возможность наконец-то выбраться из финансовой ямы.

Во всяком случае, так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на седьмой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Девятка кубков, перевернутая Восьмерка мечей, перевернутая Башня

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта намекает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий, что приводит Вас к упадку духа и душевной пустоте.

Перевернутая Восьмерка мечей

В обычном положении карта говорит о финансовых потерях и невозможности накопить деньги, хотя очень хочется, — в перевернутом виде же она указывает, что Вы сможете начать делать первые шаги, чтобы выбраться из этой ямы. Однако будет непросто, впереди тяжелая работа.

Перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что по картам Таро ждет каждый знак Зодиака на следующей неделе.