Таропрогноз на 7 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Останній день тижня буде непростим

Неділя, 7 травня, багатьом принесе назрілі зміни і можливість нарешті вибратися з фінансової ями.

Принаймні так обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на сьомий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Дев’ятка кубків, перевернута Вісімка мечів, перевернута Башта

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта натякає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і даремно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень, що призводить Вас до занепаду духу і душевної порожнечі.

Перевернута Вісімка мечів

У звичайному положенні карта говорить про фінансові втрати і неможливість накопичити гроші, хоча дуже хочеться, — у перевернутому вигляді вона вказує, що Ви зможете почати робити перші кроки, щоб вибратися з цієї ями. Однак буде непросто, попереду тяжка робота.

Перевернута Башта

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Башта вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за картами Таро чекає на кожен знак Зодіаку наступного тижня.