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Таропрогноз на 11 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на одиннадцатый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на одиннадцатый день мая. Фото telegraf.com.ua

В четверг лучше отложить все дела

Четверг, 11 мая 2023 года, будет отличным днем, чтобы посвятить время себе и отдохнуть от дел, — в обратном случае велик шанс конфликтов и ошибок.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Четверка мечей, Двойка мечей, перевернутая Десятка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Четверка мечей

Это карта говорит, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, займитесь медитацией, устройте себе диджитал-детокс, — сейчас для этого самое время.

Двойка мечей

Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

Перевернутая Десятка кубков

В четверг у Вас может начать валиться все из рук: планы будут меняться в последний момент, в отношениях могут начаться конфликты, и в целом пропадет гармония из жизни. Притормозите и дайте себе время оклематься.

Стоит заметить, что 11 мая также ожидаются магнитные бури, в связи с чем чувствительным к погоде людям тоже рекомендуется много отдыхать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться по картам Таро в 2023 году.

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