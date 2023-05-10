Таропрогноз на 11 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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В четверг лучше отложить все дела
Четверг, 11 мая 2023 года, будет отличным днем, чтобы посвятить время себе и отдохнуть от дел, — в обратном случае велик шанс конфликтов и ошибок.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Четверка мечей
Это карта говорит, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, займитесь медитацией, устройте себе диджитал-детокс, — сейчас для этого самое время.
Двойка мечей
Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.
Перевернутая Десятка кубков
В четверг у Вас может начать валиться все из рук: планы будут меняться в последний момент, в отношениях могут начаться конфликты, и в целом пропадет гармония из жизни. Притормозите и дайте себе время оклематься.
Стоит заметить, что 11 мая также ожидаются магнитные бури, в связи с чем чувствительным к погоде людям тоже рекомендуется много отдыхать.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться по картам Таро в 2023 году.