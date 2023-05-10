Рус

Таропрогноз на 11 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Прогноз Таро, на що Вам чекати на одинадцятий день травня
Прогноз Таро, на що Вам чекати на одинадцятий день травня. Фото telegraf.com.ua

У четвер краще відкласти усі справи

Четвер, 11 травня 2023 року, буде чудовим днем, щоб присвятити час собі та відпочити від справ, — у протилежному випадку великий шанс конфліктів та помилок.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Четвірка мечів, Двійка мечів, перевернута Десятка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Четвірка мечів

Ця карта каже, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, займіться медитацією, влаштуйте собі діджитал-детокс, — зараз для цього саме час.

Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, — є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Перевернута Десятка кубків

У четвер у Вас може почати валитися все з рук: плани змінюватимуться в останній момент, у відносинах можуть початися конфлікти, і в цілому пропаде гармонія з життя. Пригальмуйте і дайте собі час оговтатися.

Варто зауважити, що 11 травня також очікуються магнітні бурі, у зв’язку із чим чутливим до погоди людям теж рекомендується багато відпочивати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися за картами Таро у 2023 році.

Теги:
#Прогноз Таро