Таропрогноз на 11 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

У четвер краще відкласти усі справи

Четвер, 11 травня 2023 року, буде чудовим днем, щоб присвятити час собі та відпочити від справ, — у протилежному випадку великий шанс конфліктів та помилок.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Четвірка мечів, Двійка мечів, перевернута Десятка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Четвірка мечів

Ця карта каже, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, займіться медитацією, влаштуйте собі діджитал-детокс, — зараз для цього саме час.

Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, — є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Перевернута Десятка кубків

У четвер у Вас може почати валитися все з рук: плани змінюватимуться в останній момент, у відносинах можуть початися конфлікти, і в цілому пропаде гармонія з життя. Пригальмуйте і дайте собі час оговтатися.

Варто зауважити, що 11 травня також очікуються магнітні бурі, у зв’язку із чим чутливим до погоди людям теж рекомендується багато відпочивати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися за картами Таро у 2023 році.