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Таропрогноз на 16 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на шестнадцатый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на шестнадцатый день мая. Фото telegraf.com.ua

Придется попотеть, чтобы получить желаемое в этот день

Во вторник, 16 мая 2023 года, многих могут ждать конфликты и неожиданные трудности, однако целей скорее всего удастся добиться, если Вы приложите усилия.

Об этом говорят Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка жезлов, Рыцарь мечей, перевернутое Солнце

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Рыцарь мечей

Рыцарь мечей предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах.

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут неожиданно разбогатеть на этой неделе.

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