Таропрогноз на 16 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Доведеться попітніти, щоб отримати бажане цього дня

У вівторок, 16 травня 2023 року, на багатьох можуть чекати конфлікти та несподівані труднощі, проте цілей швидше за все вдасться досягти, якщо Ви докладете зусиль.

Про це говорять Таро, які випали у розкладі на шістнадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Двійка жезлів, Лицар мечів, перевернуте Сонце

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся дотримуватися нейтралітету, особливо у робочих питаннях та колективі.

Лицар мечів

Лицар мечів попереджає про раптові, несподівані події і може бути навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах.

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть несподівано розбагатіти цього тижня.