Таропрогноз на 25 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Некоторых ждет апатия

Четверг, 25 мая 2023 года, многим принесет крутые перемены в жизни, конфликты и разочарования.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать пятый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз кубков, перевернутая Шестерка кубков, перевернутая Двойка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что пока Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Перевернутая Шестерка кубков

В четверг Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца этого года.