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Таропрогноз на 25 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать пятый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать пятый день мая. Фото telegraf.com.ua

Некоторых ждет апатия

Четверг, 25 мая 2023 года, многим принесет крутые перемены в жизни, конфликты и разочарования.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать пятый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз кубков, перевернутая Шестерка кубков, перевернутая Двойка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что пока Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Перевернутая Шестерка кубков

В четверг Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца этого года.

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