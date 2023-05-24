Таропрогноз на 25 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

На деяких чекає апатія

Четвер, 25 травня 2023 року, багатьом принесе круті зміни у житті, конфлікти та розчарування.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять п’ятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз кубків, перевернута Шістка кубків, перевернута Двійка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Туз кубків

Доленосні зустрічі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що поки Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Перевернута Шістка кубків

У четвер Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, які Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

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