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Таропрогноз на 25 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцять п’ятий день травня
Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцять п’ятий день травня. Фото telegraf.com.ua

На деяких чекає апатія

Четвер, 25 травня 2023 року, багатьом принесе круті зміни у житті, конфлікти та розчарування.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять п’ятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз кубків, перевернута Шістка кубків, перевернута Двійка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Туз кубків

Доленосні зустрічі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що поки Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Перевернута Шістка кубків

У четвер Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, які Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця цього року.

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