Укр

Таропрогноз на 26 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать шестой день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать шестой день мая. Фото telegraf.com.ua

День принесет испытания

Пятница, 26 мая 2023 года, испытает на крепость Ваши нервы, — многим придется проявить терпение, стойкость и решимость.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать шестой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король мечей, перевернутая Королева мечей, Тройка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Она говорит, что в ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Перевернутая Королева мечей

В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством. В целом, день может преподнести малоприятные сюрпризы.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Пятница будет не Вашим днем, ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро