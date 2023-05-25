Таропрогноз на 26 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

День принесет испытания

Пятница, 26 мая 2023 года, испытает на крепость Ваши нервы, — многим придется проявить терпение, стойкость и решимость.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать шестой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король мечей, перевернутая Королева мечей, Тройка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Она говорит, что в ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Перевернутая Королева мечей

В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством. В целом, день может преподнести малоприятные сюрпризы.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Пятница будет не Вашим днем, ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.