Таропрогноз на 26 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

День принесе випробування

П’ятниця, 26 травня 2023 року, випробує на міцність Ваші нерви — багатьом доведеться проявити терпіння, стійкість і рішучість.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять шостий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король мечів, перевернута Королева мечів, Трійка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Вона каже, що найближчим часом доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта означає, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством та підступністю. Загалом день може піднести малоприємні сюрпризи.

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. П’ятниця буде не Вашим днем, чекайте поганих звісток, конфліктів та печалі. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року картами Таро.