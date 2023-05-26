Именины Юлии в 2023 году: все дни, когда Юля празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть одна знакомая Юля

Имя Юлия, — не только древнее и красивое, но еще и весьма распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Юлии в течение года.

Значение имени Юлия

Есть разные версии происхождения имени Юлия, — с древнегреческого оно может значить "волнистая", "пушистая", а с латинского переводиться как "июльская", "из рода Юлиев". Также имя Юлия и Юлиус часто дают в скандинавских странах детям, которые родились в декабре (в связи с созвучием со словом Йоль, праздником середины зимы).

Встречаются такие формы имени Юлия как Иулия, Юлианна, Юлина, Джулия, Юля, Юляся, Юленька, Юлька.

Среди известных носителей имени в Украине можно вспомнить такие личности как солистка The Hardkiss Юлия Санина, легкоатлетки Юлия Олишевская и Юлия Кревсун, политик Юлия Тимошенко, ведущая Юлия Бориско, скульптор Юлия Скобликова, кинорежиссер Юлия Шашкова, поэтесса Юлия Мусаковская и другие.

Когда День ангела Юлии?

Носительницы имени Юлия празднуют свои именины только 2 раза в году по церковному православному календарю:

31 мая , — святая мученица Иулия Анкирская (Коринфская). Она жила в начале IV века, веровала с малых лет и жила в целомудрии за молитвами и творением добрых дел, когда правителем в ее городе был назначен язычник, который хотел обратить христиан в свою веру. Иулию и других дев схватили. Сначала их хотели изнасиловать, однако мужчины не смогли совершить такое надругательство над девушками, после чего к ним привязали камни и утопили.

, — святая мученица Иулия Анкирская (Коринфская). Она жила в начале IV века, веровала с малых лет и жила в целомудрии за молитвами и творением добрых дел, когда правителем в ее городе был назначен язычник, который хотел обратить христиан в свою веру. Иулию и других дев схватили. Сначала их хотели изнасиловать, однако мужчины не смогли совершить такое надругательство над девушками, после чего к ним привязали камни и утопили. 29 июля, — святая мученица Иулия Карфагенская, Корсиканская. Она родилась в семье христиан, но попала в плен во время войны и стала рабыней в Сирии, где смогла сохранить свою веру, несмотря на уговоры стать язычницей. Когда она с хозяином отправилась в плаванье, тот устроил языческое празднество, на котором Иулию похитили и распяли за отказ поклониться идолам.

Стоит заметить, что ранее Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, — поэтому "Телеграф" сделал удобный календарь, когда теперь отмечаются все важные церковные праздники.