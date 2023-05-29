Таропрогноз на 30 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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День обещает быть на удивление положительным
Вторник, 30 мая, многим принесет успех в делах, денежные поступления и долгожданные хорошие новости после плохого периода в жизни.
Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Десятка мечей
В этом положении карта обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.
Десятка пентаклей
Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в этот вторник.
Отшельник
Во второй день недели особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в июне по картам Таро.