Таропрогноз на 30 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

День обещает быть на удивление положительным

Вторник, 30 мая, многим принесет успех в делах, денежные поступления и долгожданные хорошие новости после плохого периода в жизни.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка мечей, Десятка пентаклей, Отшельник

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Десятка мечей

В этом положении карта обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в этот вторник.

Отшельник

Во второй день недели особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в июне по картам Таро.