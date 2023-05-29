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Таропрогноз на 30 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на тридцатый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на тридцатый день мая. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть на удивление положительным

Вторник, 30 мая, многим принесет успех в делах, денежные поступления и долгожданные хорошие новости после плохого периода в жизни.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка мечей, Десятка пентаклей, Отшельник

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Десятка мечей

В этом положении карта обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в этот вторник.

Отшельник

Во второй день недели особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в июне по картам Таро.

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