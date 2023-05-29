Таропрогноз на 30 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

День обіцяє бути напрочуд позитивним

Вівторок, 30 травня, багатьом принесе успіх у справах, грошові надходження та довгоочікувані добрі новини після поганого періоду у житті.

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на тридцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка мечів, Десятка пентаклів, Самітник

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Десятка мечів

У цьому положенні карта обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.

Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах. Насолоджуйтеся життям цього вівторка.

Самітник

У другий день тижня особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою, ніж раніше. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у червні за картами Таро.