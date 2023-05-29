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Таропрогноз на 30 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам чекати на тридцятий день травня
Прогноз Таро, чого Вам чекати на тридцятий день травня. Фото telegraf.com.ua

День обіцяє бути напрочуд позитивним

Вівторок, 30 травня, багатьом принесе успіх у справах, грошові надходження та довгоочікувані добрі новини після поганого періоду у житті.

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на тридцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка мечів, Десятка пентаклів, Самітник

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Десятка мечів

У цьому положенні карта обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.

Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах. Насолоджуйтеся життям цього вівторка.

Самітник

У другий день тижня особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою, ніж раніше. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у червні за картами Таро.

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