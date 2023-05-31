Таропрогноз на 1 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Сделали расклад на первый день лета

В четверг, 1 июня 2023 года, многих ждут неприятности, траты и дурное настроение, однако у других наоборот день будет очень плодотворным и успешным.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Четверка пентаклей, перевернутый Туз мечей, Тройка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что в четверг Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Перевернутый Туз мечей

Эта карта выпадает второй день кряду, и она предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь поработать, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в июне по картам Таро.