Таропрогноз на 1 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Сделали расклад на первый день лета
В четверг, 1 июня 2023 года, многих ждут неприятности, траты и дурное настроение, однако у других наоборот день будет очень плодотворным и успешным.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Четверка пентаклей
В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что в четверг Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.
Перевернутый Туз мечей
Эта карта выпадает второй день кряду, и она предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.
Тройка жезлов
Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь поработать, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в июне по картам Таро.