Таропрогноз на 1 червня 2023 року: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Зробили розклад на перший день літа

У четвер, 1 червня 2023 року, на багатьох чекають неприємності, витрати і поганий настрій, проте в інших навпаки день буде дуже плідним і успішним.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на перший день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Четвірка пентаклів, перевернутий Туз мечів, Трійка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді карта попереджає, що у четвер Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Перевернутий Туз мечів

Ця карта випадає другий день поспіль, і вона попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі або із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся попрацювати, оскільки Ваша робота швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у червні за картами Таро.