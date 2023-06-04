Таропрогноз на 5 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В понедельник, 5 июня, многих ждут перемены к лучшему, однако стоит избегать импульсивных решений.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Башня, Двойка жезлов, перевернутый Рыцарь пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Двойка жезлов

Это — Владыка доминиона, который имеет на вооружении прошлые достижения, и вместе с ними задумывает новое предприятие, которое имеет все шансы на успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на этой неделе по картам Таро.