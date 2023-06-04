Таропрогноз на 5 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У понеділок, 5 червня, на багатьох чекають зміни на краще, проте варто уникати імпульсивних рішень.

На це вказують карти Таро, які випали на п’ятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Башта, Двійка жезлів, перевернутий Лицар пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Башта

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернена Башта вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Двійка жезлів

Це — Владика домініону, який має на озброєнні минулі здобутки, і разом із ними замислює нову справу, яка має всі шанси на успіх. Але уникайте надто поспішних рішень, це може вийти вам боком.

Перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку цього тижня за картами Таро.