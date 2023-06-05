Таропрогноз на 6 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 6 июня 2023 года, некоторых ждут разочарования и перепады настроения, в то время как другие наоборот смогут решить старые проблемы и обновиться.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестой день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Десятка мечей, Влюбленные, перевернутый Туз кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. Во вторник какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Влюбленные

Эта карта говорит, что 6 июня Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что во вторник Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Ранее "Телеграф" также составлял гороскоп Таро для всех знаков на следующую неделю.