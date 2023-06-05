Таропрогноз на 6 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У вівторок, 6 червня 2023 року, на деяких чекають розчарування та перепади настрою, тоді як інші навпаки зможуть вирішити старі проблеми та оновитися.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на шостий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Десятка мечів
Вам попався Владика великої загибелі. У вівторок якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.
Закохані
Ця карта каже, що 6 червня Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким Ви у сварці.
Перевернутий Туз кубків
Доленосні зустрічі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що у вівторок на Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.
Раніше "Телеграф" також складав гороскоп Таро для всіх знаків на наступний тиждень.