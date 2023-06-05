Таропрогноз на 6 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 6 червня 2023 року, на деяких чекають розчарування та перепади настрою, тоді як інші навпаки зможуть вирішити старі проблеми та оновитися.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на шостий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Десятка мечів, Закохані, перевернутий Туз кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. У вівторок якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Закохані

Ця карта каже, що 6 червня Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким Ви у сварці.

Перевернутий Туз кубків

Доленосні зустрічі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що у вівторок на Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Раніше "Телеграф" також складав гороскоп Таро для всіх знаків на наступний тиждень.