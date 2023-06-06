"Убожество какое то, на транса похожа": новую "Миссис Россия — 2023" высмеяли в сети (фото)

Судя по победительнице, либо у нее очень богатый муж, либо красивые женщины в рф просто закончились

На днях в столице страны-агрессора прошел ежегодный конкурс "Миссис Россия 2023", в котором в красоте и талантах соревновались замужние женщины. Победительницей конкурса стала уроженка Хабаровска Наталья Оскар.

И уже "традиционно" к королеве красоты в сети появились много вопросов. Отчетливо видно, что свою "красоту" в большой мере Наталья наколола и подтянула, а нарисованные брови и накаченные губы и вовсе вызвали отдельное обсуждение.

В комментариях во многих телеграм-каналах, которые опубликовали новость про победу Оскар, шокированные пользователь пишут множество негативных, а также глумливых комментариев.

Отметим, что всего в конкурсе принимало участие 82 участниц со всей страны, и если Наталью Оскар отметили как самую красивую, то уж и страшно подумать об остальных женщинах, принимавших участие в конкурсе. В сети в принципе нашли ответ, почему победила именно эта участница. Все очень просто — богатый муж. Хотя как отмечают СМИ, Наталья очаровала зрителей и судей, когда в финале конкурса исполнила песню "Я твоя Миссис Россия", посвященную этому событию.

Увы, но известно о новой "Миссис Россия 2023" немного: она преподает английский язык, пишет песни, воспитывает маленькую дочь, любит путешествовать. Также в Инстаграм отмечено, что у нее есть еще один "титул" — "Королева Fashion Дальнего Востока". Отметим, что на фото в социальных сетях Наталья выглядит намного симпатичнее.

Отметим, что это не первая "королева красоты", которая вызывает много вопросов в сети. В 2022 году одной из самых обсуждаемых персон стала обладательница титула "Миссис Королева Красоты Крыма" Ольга Валеева.