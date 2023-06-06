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"Убогість якась, на транса схожа": нову "Місіс Росія — 2023" висміяли в мережі (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Переможниця "Місіс Росія 2023" — Наталія Оскар Новина оновлена 06 червня 2023, 14:19
Переможниця "Місіс Росія 2023" — Наталія Оскар. Фото Колаж "Телеграфу"

Судячи з переможниці, або в неї дуже багатий чоловік, або красиві жінки в рф просто закінчилися.

Днями у столиці країни-агресора пройшов щорічний конкурс "Місіс Росія 2023", у якому у красі та талантах змагалися заміжні жінки. Переможницею конкурсу стала уродженка Хабаровська Наталія Оскар.

І вже "традиційно" до королеви краси в мережі виникло багато питань. Виразно видно, що свою "красу" великою мірою Наталя наколола й підтягнула, а намальовані брови та накачані губи взагалі викликали окреме обговорення.

Наталья Оскар
Наталья Оскар
Наталья Оскар

У коментарях у багатьох телеграм-каналах, які опублікували новину про перемогу Оскар, шоковані користувачі пишуть безліч негативних, а також глумливих коментарів.

коментарі про Наталю Оскар
коментарі про Наталю Оскар
коментарі про Наталю Оскар
коментарі про Наталю Оскар

Зазначимо, що всього в конкурсі брало участь 82 учасниці з усієї країни, і якщо Наталю Оскар відзначили як найкрасивішу, то вже й страшно подумати про решту жінок, які брали участь у конкурсі. У мережі в принципі відповіли, чому перемогла саме ця учасниця. Все дуже просто – багатий чоловік. Хоча як зазначають ЗМІ, Наталя зачарувала глядачів та суддів, коли у фіналі конкурсу виконала пісню "Я твоя Місіс Росія", присвячену цій події.

коментарі про Наталю Оскар
коментарі про Наталю Оскар
коментарі про Наталю Оскар

На жаль, але відомо про нову "Місіс Росія 2023" небагато: вона викладає англійську мову, пише пісні, виховує маленьку дочку, любить мандрувати. Також в Інстаграм зазначено, що має ще один "титул" — "Королева Fashion Далекого Сходу". Зазначимо, що на фото у соціальних мережах Наталія виглядає набагато симпатичнішою.

Наталія Оскар із сім’єю
Наталія Оскар із сім’єю
Наталія Оскар
Наталія Оскар із сім’єю
Наталія Оскар із чоловіком
Наталія Оскар
Наталія Оскар
Наталія Оскар
Наталія Оскар
Наталія Оскар із чоловіком та донькою
Наталія Оскар
Наталія Оскар

Зазначимо, що це не перша "королева краси", яка викликає багато питань у мережі. У 2022 році однією з обговорюваних персон стала володарка титулу "Місіс Королева Краси Криму" Ольга Валєєва.

Теги:
#Конкурс краси