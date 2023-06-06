"Убогість якась, на транса схожа": нову "Місіс Росія — 2023" висміяли в мережі (фото)

Судячи з переможниці, або в неї дуже багатий чоловік, або красиві жінки в рф просто закінчилися.

Днями у столиці країни-агресора пройшов щорічний конкурс "Місіс Росія 2023", у якому у красі та талантах змагалися заміжні жінки. Переможницею конкурсу стала уродженка Хабаровська Наталія Оскар.

І вже "традиційно" до королеви краси в мережі виникло багато питань. Виразно видно, що свою "красу" великою мірою Наталя наколола й підтягнула, а намальовані брови та накачані губи взагалі викликали окреме обговорення.

У коментарях у багатьох телеграм-каналах, які опублікували новину про перемогу Оскар, шоковані користувачі пишуть безліч негативних, а також глумливих коментарів.

Зазначимо, що всього в конкурсі брало участь 82 учасниці з усієї країни, і якщо Наталю Оскар відзначили як найкрасивішу, то вже й страшно подумати про решту жінок, які брали участь у конкурсі. У мережі в принципі відповіли, чому перемогла саме ця учасниця. Все дуже просто – багатий чоловік. Хоча як зазначають ЗМІ, Наталя зачарувала глядачів та суддів, коли у фіналі конкурсу виконала пісню "Я твоя Місіс Росія", присвячену цій події.

На жаль, але відомо про нову "Місіс Росія 2023" небагато: вона викладає англійську мову, пише пісні, виховує маленьку дочку, любить мандрувати. Також в Інстаграм зазначено, що має ще один "титул" — "Королева Fashion Далекого Сходу". Зазначимо, що на фото у соціальних мережах Наталія виглядає набагато симпатичнішою.

Зазначимо, що це не перша "королева краси", яка викликає багато питань у мережі. У 2022 році однією з обговорюваних персон стала володарка титулу "Місіс Королева Краси Криму" Ольга Валєєва.