Мох и лишайники на деревьях: что категорически нельзя с ними делать
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Лишайники и мох нужно удалять с деревьев, но делать это правильно
Появление на деревьях в саду мха и лишайников сигнализирует садоводу о наличии проблем. Мох чаще всего появляется там, где недостаточно светло и много влаги. Лишайники появляются на слабых деревьях, которые плохо растут.
Избавиться от этих наростов можно с помощью доступного средства.
Возможно вам покажется хорошей идеей попросту счистить мох и лишайники с дерева. Но опытные садоводы не рекомендуют применять металлические щетки и ножи. Так можно по неосторожности сильно повредить кору.
Как избавиться от мха и лишайника на плодовых деревьях
Расстелите под деревом пленку. Смешайте 500 граммов железного купороса с 10 литрами воды. Полученной смесью обработайте ветки больных деревьев. Через некоторое время лишайники и мох отпадут сами.
Для профилактики садоводы рекомендуют проводить обрезу деревьев и ежегодно обрабатывать их от болезней и вредителей.
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