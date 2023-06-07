Мох и лишайники на деревьях: что категорически нельзя с ними делать

Лишайники и мох нужно удалять с деревьев, но делать это правильно

Появление на деревьях в саду мха и лишайников сигнализирует садоводу о наличии проблем. Мох чаще всего появляется там, где недостаточно светло и много влаги. Лишайники появляются на слабых деревьях, которые плохо растут.

Избавиться от этих наростов можно с помощью доступного средства.

Возможно вам покажется хорошей идеей попросту счистить мох и лишайники с дерева. Но опытные садоводы не рекомендуют применять металлические щетки и ножи. Так можно по неосторожности сильно повредить кору.

Как избавиться от мха и лишайника на плодовых деревьях

Расстелите под деревом пленку. Смешайте 500 граммов железного купороса с 10 литрами воды. Полученной смесью обработайте ветки больных деревьев. Через некоторое время лишайники и мох отпадут сами.

Для профилактики садоводы рекомендуют проводить обрезу деревьев и ежегодно обрабатывать их от болезней и вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким раствором удобрять яблоню, чтобы она порадовала крупными и сладкими плодами.