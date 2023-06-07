Мох та лишайники на деревах: що категорично не можна з ними робити

Лишайники та мох треба видаляти з дерев, але робити це правильно

Поява на деревах у саду моху та лишайників сигналізує садівникові про наявність проблем. Мох найчастіше з’являється там, де недостатньо світла та багато вологи. Лишайники з’являються на слабких деревах, які погано ростуть.

Позбутися цих наростів можна за допомогою доступного засобу.

Можливо вам здасться гарною ідеєю просто зчистити мох та лишайники з дерева. Але досвідчені садівники не рекомендують застосовувати металеві щітки та ножі. Так можна через необережність сильно пошкодити кору.

Як позбутися моху та лишайників на плодових деревах

Розстеліть під деревом плівку. Змішайте 500 г залізного купоросу з 10 літрами води. Отриманою сумішшю обробіть гілки хворих дерев. Через деякий час лишайники та мох відпадуть самі.

Для профілактики садівники рекомендують проводити обрізку дерев і щорічно обробляти їх від хвороб та шкідників.

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