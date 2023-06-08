Зачем дачники поливают перец молоком: рецепт необычной подкормки для овощей

Эту подкормку для хорошего урожая может приготовить любой дачник

Содержащиеся в молоке полезные вещества и микроэлементы хороши не только для организма человека, но и помогают хорошо развиваться растениям. Этот напиток является сбалансированным комплексом, благодаря которому листья наполняются зеленью, а плоды скорее созревают.

Опытные дачники поливают молоком перец и некоторые другие огородные культуры. Молоко в качестве подкормки вносят через неделю после посадки. Для полива лучше всего использовать сырое молоко. Но если его нет, можно использовать и магазинное. Только перед поливом молоко нужно развести с водой. Об этом пишет Telegram-канал СОДа.

Для подкормки перца достаточно развести 1 литр молока в ведре воды. Некоторые овощеводы добавляют в эту подкормку еще и 15 капель йода.

Поливать перец молоком нужно один раз в две недели по вечерам из расчета поллитра раствора на 1 куст.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как дачники применяют овсяные хлопья для увеличения урожая.