Навіщо дачники поливають перець молоком: рецепт незвичайного підживлення для овочів

Це підживлення для хорошого врожаю може приготувати будь-хто

Корисні речовини, що містяться в молоці, і мікроелементи стають у пригоді не тільки для організму людини, але і допомагають добре розвиватися рослинам. Цей напій є збалансованим комплексом, завдяки якому листя наповнюється зеленню, а плоди швидше дозрівають.

Досвідчені дачники поливають молоком перець та деякі інші городні культури. Молоко як підживлення вносять через тиждень після посадки. Для поливу найкраще використовувати сире молоко. Але якщо його немає, можна використати й магазинне. Тільки перед поливом молоко потрібно розвести із водою. Про це пише Telegram-канал СОДа.

Для підживлення перцю достатньо розвести 1 літр молока у відрі води. Деякі овочівники додають у цю підгодівлю ще й 15 крапель йоду.

Поливати перець молоком потрібно один раз на два тижні вечорами із розрахунку півлітра розчину на 1 кущ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дачники застосовують вівсяні пластівці для збільшення врожаю.