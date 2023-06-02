Навіщо кущі томатів посипають вівсянкою: хитрість досвідчених городників

Вівсянка корисна не тільки для людини, а й для томатів

Добриво з вівсянки — доступний засіб, який швидко реанімує рослини та насичує живильними елементами. Особливо корисна вона для томатів та баклажанів.

Переваги вівсяних пластівців як добрива для овочів полягають ще й у тому, що вони є на кожній кухні, недорогі й з такою підгодівлею просто неможливо переборщити.

Вівсяні пластівці чудово підходять для вирощування розсади томатів. Але їх можна давати й дорослим рослинам: магній сприяє зростанню коренів та засвоєнню азоту. Фосфор добрий для цвітіння. Кальцій, що міститься у вівсяних пластівцях, забезпечує міцні, стійкі пагони, які згодом можуть краще родити. Крім того, шкідникам стає важче проникнути всередину рослини.

Рецепт вівсяного молока для удобрення томатів

Три столові ложки вівсяних пластівців дрібно подрібніть у блендері та змішайте у порожній пляшці з літром води.

Дайте постояти за кімнатної температури протягом декількох годин, періодично помішуючи.

Процідіть рідину через сито та додайте воду у співвідношенні 1:1.

Залежно від розміру рослини підливайте рідке добриво в коріння кожні два дні. Додайте вівсяні пластівці в компост або використовуйте як мульчу.

Вівсяні пластівці також можна використовувати безпосередньо як добрива, розкидавши їх вільно в області коріння та полив. Пластівці будуть поступово руйнуватися та віддавати поживні речовини у ґрунт. Однак завжди слідкуйте за тим, щоб вони не злипалися і на них не утворювалася пліснява.

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