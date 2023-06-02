Навіщо кущі томатів посипають вівсянкою: хитрість досвідчених городників
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Вівсянка корисна не тільки для людини, а й для томатів
Добриво з вівсянки — доступний засіб, який швидко реанімує рослини та насичує живильними елементами. Особливо корисна вона для томатів та баклажанів.
Переваги вівсяних пластівців як добрива для овочів полягають ще й у тому, що вони є на кожній кухні, недорогі й з такою підгодівлею просто неможливо переборщити.
Вівсяні пластівці чудово підходять для вирощування розсади томатів. Але їх можна давати й дорослим рослинам: магній сприяє зростанню коренів та засвоєнню азоту. Фосфор добрий для цвітіння. Кальцій, що міститься у вівсяних пластівцях, забезпечує міцні, стійкі пагони, які згодом можуть краще родити. Крім того, шкідникам стає важче проникнути всередину рослини.
Рецепт вівсяного молока для удобрення томатів
- Три столові ложки вівсяних пластівців дрібно подрібніть у блендері та змішайте у порожній пляшці з літром води.
- Дайте постояти за кімнатної температури протягом декількох годин, періодично помішуючи.
- Процідіть рідину через сито та додайте воду у співвідношенні 1:1.
- Залежно від розміру рослини підливайте рідке добриво в коріння кожні два дні. Додайте вівсяні пластівці в компост або використовуйте як мульчу.
Вівсяні пластівці також можна використовувати безпосередньо як добрива, розкидавши їх вільно в області коріння та полив. Пластівці будуть поступово руйнуватися та віддавати поживні речовини у ґрунт. Однак завжди слідкуйте за тим, щоб вони не злипалися і на них не утворювалася пліснява.
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