Зачем кусты томатов посыпают овсянкой: хитрость опытных огородников

Овсянка полезна не только для человека, но и для томатов

Удобрение из овсянки — доступное средство, которое быстро реанимирует растения и насыщает питательными элементами. Особенно полезна она для томатов и баклажан.

Преимущества овсяных хлопьев в качестве удобрения для овощей заключаются еще и в том, что они есть на каждой кухне, недорогие и с такой подкормкой просто невозможно переборщить.

Овсяные хлопья отлично подходят для выращивания рассады томатов. Но его можно давать и более взрослым растениям: магний способствует росту корней и усвоению азота. Фосфор хорош для цветения. Кальций, содержащийся в овсяных хлопьях, обеспечивает крепкие, устойчивые побеги, которые впоследствии могут лучше плодоносить. Кроме того, вредителям становится труднее проникнуть внутрь растения.

Рецепт овсяного молока для удобрения томатов

Три столовые ложки овсяных хлопьев мелко измельчите в блендере и смешайте в пустой бутылке с литром воды.

Дайте постоять при комнатной температуре в течение нескольких часов, периодически помешивая.

Процедите жидкость через сито и добавьте воду в соотношении 1:1.

В зависимости от размера растения подливайте жидкое удобрение в область корней каждые два дня. Добавьте овсяные хлопья в компост или используйте в качестве мульчи.

Овсяные хлопья также можно использовать непосредственно в качестве удобрения, разбросав их свободно в области корней и полив. Хлопья будут постепенно разрушаться и отдавать питательные вещества в почву. Однако всегда следите за тем, чтобы они не слипались и на них не образовывалась плесень.

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