Зачем кусты томатов посыпают овсянкой: хитрость опытных огородников
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Овсянка полезна не только для человека, но и для томатов
Удобрение из овсянки — доступное средство, которое быстро реанимирует растения и насыщает питательными элементами. Особенно полезна она для томатов и баклажан.
Преимущества овсяных хлопьев в качестве удобрения для овощей заключаются еще и в том, что они есть на каждой кухне, недорогие и с такой подкормкой просто невозможно переборщить.
Овсяные хлопья отлично подходят для выращивания рассады томатов. Но его можно давать и более взрослым растениям: магний способствует росту корней и усвоению азота. Фосфор хорош для цветения. Кальций, содержащийся в овсяных хлопьях, обеспечивает крепкие, устойчивые побеги, которые впоследствии могут лучше плодоносить. Кроме того, вредителям становится труднее проникнуть внутрь растения.
Рецепт овсяного молока для удобрения томатов
- Три столовые ложки овсяных хлопьев мелко измельчите в блендере и смешайте в пустой бутылке с литром воды.
- Дайте постоять при комнатной температуре в течение нескольких часов, периодически помешивая.
- Процедите жидкость через сито и добавьте воду в соотношении 1:1.
- В зависимости от размера растения подливайте жидкое удобрение в область корней каждые два дня. Добавьте овсяные хлопья в компост или используйте в качестве мульчи.
Овсяные хлопья также можно использовать непосредственно в качестве удобрения, разбросав их свободно в области корней и полив. Хлопья будут постепенно разрушаться и отдавать питательные вещества в почву. Однако всегда следите за тем, чтобы они не слипались и на них не образовывалась плесень.
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