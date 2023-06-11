Распространенный вредитель больше не будет поедать листья капусты: чем подкормить растение

Если листья капусты в дырках, то, скорее всего, "постаралась" капустная моль

Чтобы получить роскошный урожай капусты, опытные дачники удобряют растение и обрабатывают против распространенных вредителей. Частый враг этой культуры – капустная моль, которая поедает листья так, что те начинают просвещаться.

Есть несколько проверенных способов борьбы с капустной молью. Дачными секретами делится издание "Зелена садиба".

Капустная моль представляет собой маленьких бабочек, которые особенно активны в ночное время. Вредители оседают под листьями капусты и откладывают там яйца. Бороться с паразитами желательно как можно оперативнее, ведь личинки капустной моли вылупляются уже спустя неделю после кладки. Если на листьях капусты много дырок, то дело, скорее всего, именно в этом вредителе.

Как бороться с капустной молью? Есть несколько действенных методов, в том числе натуральных:

Подкормите капусту внекорневым удобрением — пеплом или фосфорно-калийным;

Обработайте настоями помидорной ботвы, полыни, табака, цитрусовых, лаванды или одуванчиков;

Используйте биоинсектициды (например, "Битоксибациллин", "Актоверм", "Метавайт");

Примените химические средства (как вариант — "Актара", "Проклейм", "Антигусень").

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