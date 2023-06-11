Поширений шкідник більше не поїдатиме листя капусти: чим підгодувати рослину

Якщо листя капусти в дірках, то, швидше за все, постаралася капустяна моль

Щоб отримати розкішний урожай капусти, досвідчені дачники удобрюють рослину та обробляють проти поширених шкідників. Частий ворог цієї культури — капустяна міль, яка поїдає листя так, що ті починають просвічуватися.

Є кілька перевірених способів боротьби з капустяною міллю. Дачними секретами ділиться видання "Зелена садиба".

Капустяна міль — це маленькі метелики, які особливо активні в нічний час. Шкідники осідають під листям капусти та відкладають там яйця. Боротися з паразитами бажано якомога оперативніше, адже личинки капустяної молі вилуплюються вже через тиждень після кладки. Якщо на листі капусти багато дірок, то справа, швидше за все, саме у цьому шкіднику.

Як боротися з капустяною міллю? Є кілька дієвих методів, у тому числі натуральних:

Підживіть капусту позакореневим добривом — попелом або фосфорно-калійним;

Обробіть настоями помідорного бадилля, полину, тютюну, цитрусових, лаванди або кульбаб;

Використовуйте біоінсектициди (наприклад, "Бітоксибацилін", "Актоверм", "Метавайт");

Застосуйте хімічні засоби (як варіант — "Актора", "Проклейм", "Антигусень").

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