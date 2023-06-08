Білокрилка не матиме шансів: чим обробити капусту, щоб відвадити шкідника

Впоратися з паразитом на капусті можна, зокрема, абсолютно натуральними методами

Капуста потребує щедрого поливу та правильних добрив. Однак усі зусилля можуть не виправдатися, якщо качани знищить шкідник, білокрилка – один із головних паразитів, який "атакує" капусту.

Для захисту капусти від білокрилки використовуйте перевірені методи боротьби. Це можуть бути як магазинні засоби, так і натуральні альтернативи, повідомляє видання "Зелена садиба".

Як пояснюють досвідчені дачники, білокрилка є невеликим метеликом з прозоро-білими крильцями. Ця комаха у великій кількості може осідати на капустяній плантації, зазвичай ховається на звороті листа. Якщо рослина в’яне і жовтіє, то, ймовірно, причиною став саме вищезгаданий шкідник. Білокрилка буквально висмоктує соки з капусти.

Як боротися з білокрилкою на капусті

У городників є низка перевірених способів проти білокрилки на капусті. Якщо ви прихильник екологічних методів, то можете обробити культуру одним із саморобних засобів:

Мильний розчин.

Відвар або настій часнику, золи, мила, попелу (дотримуйтесь пропорцій 200 г на одне відро води).

Настій деревію, кульбаби, полину або м’яти (достатньо 2-3 кг на відро води).

Ефірна олія лаванди (приблизно 15 крапель на 1 л води).

Крім того, досвідчені дачники радять боротися з білокрилкою на капусті готовими засобами. Серед них біоінсектициди ("Лепідоцид", "Бітоксибацилін", "Актоверм" та інші), хімічні продукти ("Моспілан", "Фуфанон", "Акарін", наприклад). У такому разі обов’язково дотримуйтесь інструкцій до препарату.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодувати капусту, щоб вона росла соковитою, хрумкою та смачною. Приготувати добриво можна своїми руками.