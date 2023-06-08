У белокрылки не останется шансов: чем обработать капусту, чтобы отвадить вредителя

Справиться с паразитом на капусте можно, в том числе, абсолютно натуральными методами

Капуста нуждается в щедром поливе и правильных удобрениях. Однако все усилия могут не оправдаться, если кочаны уничтожит вредитель, белокрылка – один из главных паразитов, который "атакует" капусты.

Чтобы защитить капусту от белокрылки, используйте проверенные методы борьбы. Это могут быть как магазинные средства, так и натуральные альтернативы, передает издание "Зелена садиба".

Как поясняют опытные дачники, белокрылка представляет собой небольшую бабочку с прозрачно-белыми крылышками. Это насекомое в большом количестве может оседать на капустной плантации, обычно скрывается на обратной стороне листа. Если растение вянет и желтеет, то, вполне вероятно, причиной стал именно вышеуказанный вредитель. Белокрылка в буквальном смысле высасывает соки из капусты.

Как бороться с белокрылкой на капусте

У огородников есть ряд проверенных способов против белокрылки на капусте. Если вы сторонник экологичных методов, то можете обработать культуру одним из самодельных средств:

Мыльный раствор.

Отвар или настой чеснока, золы, мыла, пепла (соблюдайте пропорции 200 г на одно ведро воды).

Настой тысячелистника, одуванчика, полыни или мяты (достаточно 2-3 кг на ведро воды).

Эфирное масло лаванды (примерно 15 капель на 1 л воды).

Кроме того, опытные дачники рекомендуют бороться с белокрылкой на капусте готовыми средствами. Среди них биоинсектициды ("Лепидоцид", "Битоксибациллин", "Актоверм" и другие), химические продукты ("Моспилан", "Фуфанон", "Акарин", например). В таком случае обязательно следуйте инструкции к препарату.

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