У белокрылки не останется шансов: чем обработать капусту, чтобы отвадить вредителя
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Справиться с паразитом на капусте можно, в том числе, абсолютно натуральными методами
Капуста нуждается в щедром поливе и правильных удобрениях. Однако все усилия могут не оправдаться, если кочаны уничтожит вредитель, белокрылка – один из главных паразитов, который "атакует" капусты.
Чтобы защитить капусту от белокрылки, используйте проверенные методы борьбы. Это могут быть как магазинные средства, так и натуральные альтернативы, передает издание "Зелена садиба".
Как поясняют опытные дачники, белокрылка представляет собой небольшую бабочку с прозрачно-белыми крылышками. Это насекомое в большом количестве может оседать на капустной плантации, обычно скрывается на обратной стороне листа. Если растение вянет и желтеет, то, вполне вероятно, причиной стал именно вышеуказанный вредитель. Белокрылка в буквальном смысле высасывает соки из капусты.
Как бороться с белокрылкой на капусте
У огородников есть ряд проверенных способов против белокрылки на капусте. Если вы сторонник экологичных методов, то можете обработать культуру одним из самодельных средств:
- Мыльный раствор.
- Отвар или настой чеснока, золы, мыла, пепла (соблюдайте пропорции 200 г на одно ведро воды).
- Настой тысячелистника, одуванчика, полыни или мяты (достаточно 2-3 кг на ведро воды).
- Эфирное масло лаванды (примерно 15 капель на 1 л воды).
Кроме того, опытные дачники рекомендуют бороться с белокрылкой на капусте готовыми средствами. Среди них биоинсектициды ("Лепидоцид", "Битоксибациллин", "Актоверм" и другие), химические продукты ("Моспилан", "Фуфанон", "Акарин", например). В таком случае обязательно следуйте инструкции к препарату.
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